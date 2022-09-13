В листьях растений впервые обнаружили микропластик

BioRisk: в листьях ворсянок впервые зафиксировали микропластик

В Прешовском университете в Словакии заявили, что в исследованных образцах листьев растений ученые впервые обнаружили следы микропластика. Выводы наблюдений опубликованы в журнале BioRisk.

Растения из рода ворсянок (Dipsacus) обладают характерными листьями, попарно растущими на нескольких ярусах, что формирует своеобразные вместилища, которые собирают воду и притягивают в нее насекомых. Во взятых пробах специалисты обнаружили фрагменты и волокна разноцветного микропластика, длина некоторых достигала 2,4 миллиметра в длину. Никаких сторонних источников загрязнения вокруг территории не было зафиксировано, поэтому пластик попал в цветы из загрязненной атмосферы, считают исследователи. Другое предположение — его могли занести улитки из почвы или с других растений.

В дальнейшем специалисты планируют тщательно исследовать воздействие микропластика на экосистемы флоры и насекомых. Кроме того, они предлагают использовать ворсянки в качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды.

В июне 2022 года в Кентерберийском университете заявили о первом обнаружении микропластика в свежевыпавшем снегу в Антарктиде.