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В свежевыпавшем снегу в Антарктиде впервые обнаружили микропластик

The Cryosphere: в свежевыпавшем снегу на леднике Росса в Антарктиде заметили микропластик

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Специалисты Кентерберийского университета впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем снегу в Антарктиде. Результаты наблюдений описаны в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere.

В конце 2019 года в ходе исследования ледяного покрова на леднике Росса ученые собрали пробы снега. В 19 образцах были замечены следы микропластика. Его концентрация в среднем равна 29 пластиковым частицам на литр растаявшего снега, что оказалось даже выше, чем в морской воде в этой же местности. В пробах, взятых около научной станции, процентное соотношение микропластика оказалось в три раза выше, чем в отдаленных районах этого континента. Загрязнение снега представляет опасность не только для местных экосистем, но и способно ускорить таяние снега.

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Елена Апазиди
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