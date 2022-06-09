В свежевыпавшем снегу в Антарктиде впервые обнаружили микропластик

The Cryosphere: в свежевыпавшем снегу на леднике Росса в Антарктиде заметили микропластик

Специалисты Кентерберийского университета впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем снегу в Антарктиде. Результаты наблюдений описаны в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere.

В конце 2019 года в ходе исследования ледяного покрова на леднике Росса ученые собрали пробы снега. В 19 образцах были замечены следы микропластика. Его концентрация в среднем равна 29 пластиковым частицам на литр растаявшего снега, что оказалось даже выше, чем в морской воде в этой же местности. В пробах, взятых около научной станции, процентное соотношение микропластика оказалось в три раза выше, чем в отдаленных районах этого континента. Загрязнение снега представляет опасность не только для местных экосистем, но и способно ускорить таяние снега.

В апреле 2022 года сотрудники Университета Халла и больницы Касл-Хилл (Великобритания) впервые заметили мельчайшие частицы пластика в легочной ткани, взятой у живых пациентов.