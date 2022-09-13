Курс евро упал вслед за долларом

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября

Во время торгов во вторник, 13 сентября, курс евро опустился ниже 60 рублей. Это произошло впервые с 5 сентября, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Относительно предыдущей сессии европейская валюта подешевела на 1,03 рубля или 1,69 процента.

Вечером курс евро снижался до 59,91 рубля, а к 18:00 по московскому времени евро ускорил снижение и находился на уровне 59,8 рубля. Ослабление европейской валюты произошло вслед за долларом. Ранее во вторник он упал до отметки ниже 60 рублей впервые с 31 августа.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал ослабление рубля в среднесрочной перспективе. По его словам, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению отечественной валюте, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Эксперт отметил, что в рамках предстоящей недели основными мировыми валютами вновь будут предприняты попытки перехода к полноценному росту.