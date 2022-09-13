Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке

Порноактриса Эванс рассказала, что банк Wells Fargo заблокировал ее счета

Известная американская порноактриса Алана Эванс (Alana Evans) рассказала, что банк Wells Fargo внезапно решил закрыть ее счета, сочтя ее клиентом с высокой степенью риска. В статье, опубликованной в Daily Beast, звезда фильмов для взрослых предположила, что решение кредитной организации было обосновано тем, что она работает в секс-индустрии.

По словам Эванс, письмо о грядущей блокировке счетов она получила по почте. «После 30 лет наших отношений, после того как мы прошли огонь и воду, мой банк захотел бросить меня, потому что по какой-то причине я оказалась клиентом, несущим риск», — пожаловалась порнозвезда.

Представители Wells Fargo в разговоре по телефону не стали называть Эванс точную причину, по которой ее счета решили заблокировать. Спустя несколько дней порноактриса получила письмо с извинениями от банка, в котором также сообщалось, что счета порноактрисы не будут блокировать.

Однако позже с Эванс связалась представитель вице-президента банка Дерека Флауэрса, которая сообщила, что письмо о разморозке счетов было ошибочным и организация все-таки перестанет с ней сотрудничать. «Когда я спросила, почему, мне сказали, что я обострила свою проблему тем, что ранее написала о ней Флауэрсу. Я заставила вмешаться в ситуацию его офис. Его сотрудники произвели свою "оценку риска" и сделали вывод, что я не получу доступ к своим счетам», — объяснила порнозвезда.

Она отметила, что была клиентом Wells Fargo в течение 30 лет и никогда не доставляла организации проблем. Эванс также выразила уверенность в том, что порноактеры должны быть защищены от предубеждений, которые против них, по ее мнению, имеют крупные банки. По словам порноактрисы, после того как она разместила в соцсети видео с рассказом о решении банка , множество других представителей индустрии сообщили ей, что сталкивались с такой же проблемой.

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