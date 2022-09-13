Зеленский высказался о значимости проекта по гарантиям безопасности Украины

Зеленский заявил, что рекомендации Киева должны лечь в основу договора о безопасности

Обнародованные Киевом рекомендации должны стать базой договора о безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

«Должен сказать, что я детально ознакомился с этим документом. Он разработан на высоком уровне. <...> Все рекомендации должны лечь в основу договора о безопасности», — высказался он о значимости проекта на встрече с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Кроме того, украинский президент назвал проект «важным первым шагом» и пожелал, чтобы экспертная группа довела работу до конца.

«Киевский договор по безопасности», помимо прочего, предусматривает запрет на снятие санкций с России, в том числе пока она «не возместит ущерб». Также Киев хочет включить в него поставки оружия от западных партнеров и участие в военных учениях НАТО и ЕС.