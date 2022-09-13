В Госдуме прокомментировали возможную реакцию ОДКБ на обращение Армении

Депутат Затулин заявил, что Россия должна не допустить конфликта Армении и Азербайджана

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал возможную реакцию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение Армении. Об этом сообщает News.ru.

По словам депутата, в данном случае речь идет прежде всего о реакции России, которая должна не допустить конфликта любыми способами, подчеркнул парламентарий.

«Что касается других союзников по ОДКБ, качество этого союза в связи с украинскими событиями не позволяет нам обольщаться, что кто-то за нас будет делать нашу работу», — добавил депутат.

Затулин уточнил, что России необходимо проверить информацию о крупномасштабных потерях среди военнослужащих Армении и привести в боевую готовность российскую базу в Гюмри. Положение усугубляется ситуацией в Армении, правительство которой не пользуется популярностью в силу результатов карабахского конфликта, заключил он.

Ранее сообщалось, что ОДКБ приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Минобороны Армении заявило об обстрелах своих приграничных территорий. Баку, в свою очередь, сообщает, что лишь отвечает на провокации Еревана, который умышленно нагнетал обстановку в регионе.