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Актер Алексей Гуськов заявил о невозможности отменить русскую культуру

Актер Алексей Гуськов назвал глупостью запрет русской культуры на Западе

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер Алексей Гуськов заявил о невозможности отменить русскую культуру на Западе. Об этом сообщает «АиФ».

Артист назвал попытки запрета глупостью. «Запрещай не запрещай русскую культуру — она все равно существует и выживет сама по себе. Запретить наших гениев литературы, музыки каким-то указом невозможно», — считает он.

Гуськов также рассказал, как в разных странах воспринимают спектакль по «Евгению Онегина» Александра Пушкина. Так, в одной из мусульманских стран постановка собрала всего треть зала. После спектакля артист услышал разговор посетителей в буфете театра. «Один другому говорил: "Ни в коем случае не ходи на этот спектакль. Там эта Татьяна пишет письмо Онегину. Мужчине себя предлагает. Это же позор навсегда для всей ее родни!"» — вспомнил Гуськов.

По его словам, в Китае постановку восприняли иначе. Там негативно отнеслись не к Татьяне, а к Онегину.

Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе высказался по поводу отмены русской культуры. Танцор заявил, что любой запрет всегда рождает больший интерес, а также подчеркнул, что сам пока еще не успел столкнуться с санкциями, касающимися серьезных культурных заведений.

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Евгений Шульгин
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