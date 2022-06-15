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Цискаридзе прокомментировал «отмену» русской культуры и сравнил ее с рекламой

Николай Цискаридзе высказался по поводу «отмены» русской культуры и сравнил ее с рекламой

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

48-летний российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе высказался по поводу «отмены» русской культуры. Об этом он сообщил в интервью Woman.ru.

Танцор заявил, что любой запрет всегда рождает больший интерес, а также подчеркнул, что сам пока еще не успел столкнуться с санкциями, касающимися серьезных культурных заведений. Цискаридзе добавил, что всеобщее внимание к «отмене» русской культуры приковано из-за освещения этой темы в СМИ.

«Мне кажется, что на самом деле это какая-то журналистская волна. Я реальных подтверждений этой истерии не видел. Я сейчас говорю о серьезных театрах и культурных институциях. Вообще любой запрет — это реклама. Я этого мнения придерживаюсь много лет и привожу в пример фразу Анны Ахматовой, которую она сказала, когда осуждали Бродского: "Какую биографию делают нашему рыжему!"», — прокомментировал артист.

Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал, как на него повлияла «отмена» российской культуры. По словам музыкального деятеля, он лишился званий на Западе, был исключен из американского каталога «Мировые композиторы», а его счета за границей были заблокированы.

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Анастасия Астахова
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