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Дизайнер назвала секреты организации идеального домашнего рабочего места

Дизайнер Юлия Голуб посоветовала выбирать для удобного рабочего места комфортную мебель

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Удобная мебель, организованное хранение и аксессуары для мобильной работы являются главными составляющими удачной организации идеального домашнего рабочего места, рассказала дизайнер компании Hoff Юлия Голуб. В беседе с «Лентой.ру» она назвала секреты обустройства хоум-офиса, которые повысят продуктивность.

Многие оценили значимость домашнего офиса за последние два с лишним года, когда компании переводили часть сотрудников на удаленку, напомнила дизайнер. По ее словам, для организации комфортного рабочего месте требуется не так уж и много.

Функциональные стол и стул — необходимость при работе из дома. По словам Голуб, они должны быть комфортными со всех точек зрения, начиная от физического удобства и заканчивая приятной цветовой гаммой, которая не будет отвлекать. Для домашнего офиса лучше выбирать стол с регулируемой высотой, посоветовала она.

Проводить весь день в сидячем положении тяжело. И, когда захочется сменить положение, за таким столом можно работать стоя. Это полезно не только для здоровья, но и для концентрации

Юлия ГолубДизайнер

Дизайнер добавила, что при выборе стула следует обратить внимание на наличие подлокотников — они упрощают работу за компьютером. Не стоит покупать стул с кожаной обивкой: от нее будет жарко. Предпочтение следует отдавать моющимся тканевым обивкам.

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Для эффективного решения рабочих задач необходимо организовать хранение всех нужных вещей. Следует купить органайзеры для бумаг и письменных принадлежностей, найти место для принтера, а в выдвижной ящик стола положить зарядное устройство для ноутбука, добавила Голуб. Так все всегда будет под рукой, и не придется тратить ценное время на поиск чего-то по всей квартире. Порядок на столе — порядок в голове, уверяет дизайнер.

Рабочее место необходимо, однако иногда все-таки хочется сменить обстановку. Поэтому стоит приобрести аксессуары, которые позволят буквально носить офис с собой по всей квартире или дому, отметила Голуб. Для этого пригодится стол-подставка, с которым можно работать, сидя на диване. Нелишней будет и специальная массажная подушка, которая снимет напряжение в шее, избавит от зажимов и позволит держать голову в правильном положении.

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Вера Владзиевская
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