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Названы способы сделать спальню пригодной для крепкого сна

Metro: темные обои, плотные шторы и чистота в спальне обеспечат хороший сон

Фото: Shop Slo / Unsplash

Темные обои, плотные шторы и чистота в спальне обеспечат здоровый и крепкий сон, рассказала Дженни Чу, эксперт по интерьерному ремонту из британского сервиса по подбору домашнего персонала Rezigo. Способы сделать спальню пригодной для хорошего сна она назвала в беседе с изданием Metro.

Выбор ярких обоев или красок для стен в спальне может нарушить сон, предупредила она. «Выбирайте темно-зеленый или серо-коричневый цвета для создания успокаивающей атмосферы», — посоветовала Чу.

Шторы, по словам эксперта, должны быть темного цвета либо светонепроницаемыми. «Многие люди совершают ошибку, выбирая для своей спальни красивые прозрачные шторы. Они выглядят красиво, но, как правило, пропускают слишком много света, который не дает вам уснуть», — сказала Чу.

Возбуждающий эффект, продолжила она, оказывают и лампочки с ярким белым светом — лучше выбирать красные или янтарные лампы.

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Также Чу подчеркнула важность чистоты в комнате для сна и указала на то, что входная дверь в спальню должна быть видна из положения лежа. Кровать нужно ставить напротив входа в спальню, потому что это важно для чувства безопасности, объяснила она.

Ранее дизайнеры интерьера назвали ошибки, из-за которых кухня может выглядеть устаревшей. По их словам, использование матовых лампочек и белый цвет делают кухню старомодной.

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Александра Лисица
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