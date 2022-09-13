В ЕС призвали к прекращению огня между Азербайджаном и Арменией

Спецпредставитель ЕС Клаар призвал к прекращению огня между Азербайджаном и Арменией

Спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар призвал к прекращению огня между Азербайджаном и Арменией. Официальное заявление он опубликовал в Twitter.

«Боевые действия на армяно-азербайджанской границе и интенсивные обстрелы, о которых сообщается, должны быть немедленно прекращены. ЕС находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации», — заявил Клаар.

Поздно вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории армией Азербайджана. Как утверждает ведомство, азербайджанские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре страны.

В Баку заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против азербайджанских вооруженных сил.