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В ЕС призвали к прекращению огня между Азербайджаном и Арменией

Спецпредставитель ЕС Клаар призвал к прекращению огня между Азербайджаном и Арменией
СюжетМинобороны:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар призвал к прекращению огня между Азербайджаном и Арменией. Официальное заявление он опубликовал в Twitter.

«Боевые действия на армяно-азербайджанской границе и интенсивные обстрелы, о которых сообщается, должны быть немедленно прекращены. ЕС находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации», — заявил Клаар.

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Поздно вечером 12 сентября Минобороны Армении сообщило об атаке на свои приграничные территории армией Азербайджана. Как утверждает ведомство, азербайджанские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре страны.

В Баку заявили, что обстрел армянских военных объектов стал ответом на широкомасштабные провокации против азербайджанских вооруженных сил.

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Анжелика Бережная
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