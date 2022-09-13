Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму из-за угрозы минирования эвакуировали школьников и посетителей больниц

В Керчи из школ и больниц начали эвакуировать людей из-за угрозы минирования

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Эвакуацию школьников и посетителей больниц начали проводить в Керчи из-за угрозы минирования. Об этом рассказали РИА Новости в городской администрации.

Причиной эвакуации людей в крымском городе стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. В администрации Керчи подчеркнули, что сотрудники полиции и представители МЧС уже начали проверочные мероприятия.

На происшествие также отреагировал советник главы Крыма Олег Крючков. «Опять волна телефонного терроризма в Крыму. Звонки как всегда с сопредельной территории. Все службы работают», — написал он в Telegram-канале.

Ранее мэрия Владивостока сообщала об эвакуации школ после получения писем с угрозами. При этом количество образовательных учреждений, куда поступили письма с угрозами, не уточнялось.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в январе 2022 года. Угрозы затронули в основном школы и поликлиники, но они ни разу не подтвердились.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Российские госкомпании бросились закупать дорожающие из-за санкций товары
Исследован механизм передачи изображения от глаза к мозгу
В Энергодаре решили подготовиться к «мероприятиям» украинских войск
В Кремле заявили о праве людей на критику властей
Российская авиация в воздушному бою уничтожила украинский вертолет Ми-8
ОДКБ приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана
Названы главные ошибки при выборе женского белья
Кремль связал результаты выборов с поддержкой россиянами спецоперации
Лавров назвал беспрецедентным характер гибридной войны Запада против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.