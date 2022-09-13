В ЛНР сообщили об ударе украинской армии по центру Лисичанска

Украинские войска обстреляли из ракетных систем HIMARS Лисичанск, два человека погибли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Лисичанск, в результате чего погибли два человека. Об этом в Telegram сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что удар пришелся по центру города. В результате два человека погибли, еще один получил ранения. «Есть раненые, есть убитая, по крайней мере я знаю об одной женщине, и ранен мужчина. Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — заявил исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый, передает ТАСС.

Отмечается, что украинская армия выпустила по городу четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территория республики находится под контролем союзных сил.