В ЛНР заявили о контроле союзными силами всей территории республики

Посол ЛНР Мирошник заявил, что союзные силы контролируют всю территорию республики

Вся территория Луганской народной республики находится под контролем союзных сил России и ЛНР. Об этом сообщил глава представительства республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина пытается сеять панику, преувеличивая слухи об обстановке в республике.

«Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина... Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — написал посол.

Он добавил, что рассказы об обстрелах Лисичанска также являются ложью. По словам Мирошника, это звуки боев, ведущихся в районе Северска военных действий, которые длятся там уже два месяца.

Ранее Минобороны России заявило о решении перегруппировать войска в районах Изюма и Балаклеи.