ПСЖ захотел продлить контракт с Месси

L’Équipe: ПСЖ может продлить контракт с Лионелем Месси на два года

«Пари Сен-Жермен» может продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает журналист L’Équipe Адриен Греньер в Twitter.

Советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет продлить соглашение с Месси, а также с защитником Серхио Рамосом еще на два года в том случае, если уровень их игры не упадет. Кроме того, предложение продолжить сотрудничество с клубом могут получить полузащитник Марко Верратти, а также защитники Маркиньос и Преснель Кимпембе.

17 августа появилась информация, что «Барселона» приблизилась к возвращению Месси в команду. Минувший сезон стал для форварда дебютным вне каталонского клуба, за который он выступал на протяжении всей карьеры. В составе «Барселоны» аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года.