Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Спортинг
Сегодня
19:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 2-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|Группа A. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Группа B. 2-й тур
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов|Группа D. 2-й тур
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 2-й тур
Спорт

ПСЖ захотел продлить контракт с Месси

L’Équipe: ПСЖ может продлить контракт с Лионелем Месси на два года

Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» может продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает журналист L’Équipe Адриен Греньер в Twitter.

Советник ПСЖ по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет продлить соглашение с Месси, а также с защитником Серхио Рамосом еще на два года в том случае, если уровень их игры не упадет. Кроме того, предложение продолжить сотрудничество с клубом могут получить полузащитник Марко Верратти, а также защитники Маркиньос и Преснель Кимпембе.

17 августа появилась информация, что «Барселона» приблизилась к возвращению Месси в команду. Минувший сезон стал для форварда дебютным вне каталонского клуба, за который он выступал на протяжении всей карьеры. В составе «Барселоны» аргентинец десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Режиссер Джеймс Ганн подтвердил возвращение Харли Квинн в киновселенную DC
Шесть стран вступят в ШОС
Российские госкомпании бросились закупать дорожающие из-за санкций товары
Исследован механизм передачи изображения от глаза к мозгу
В Энергодаре решили подготовиться к «мероприятиям» украинских войск
В Кремле заявили о праве людей на критику властей
Российская авиация в воздушному бою уничтожила украинский вертолет Ми-8
ОДКБ приступила к урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана
Названы главные ошибки при выборе женского белья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.