Российского тренера по кудо обвинили в изнасиловании ребенка дубинкой

В Ярославле бывшие воспитанники спортклуба обвинили тренера по кудо в сексуальном насилии

В Ярославле бывшие воспитанники спортивного клуба обвинили своего тренера в домогательствах и сексуальном насилии. Мужчина все обвинения отрицает. О произошедшем со слов предполагаемых пострадавших пишет 76.ru.

Несколько ярославцев обвинили своего тренера в домогательствах

Речь идет о событиях 2008 года. 26-летний Алексей заявил, что когда он был подростком и ходил на единоборства, над ним издевался тренер по кудо. По словам ярославца, тот заставлял его бороться голышом, а также изнасиловал с помощью резиновой дубинки.

«Во время очередной тренировки, когда я недостаточно старался в спарринге и "проиграл", упав на маты, он завел меня к себе в комнату и как обычно вел какую-то "душевную" беседу, закончив тем, что я не должен проиграть. Конечно же, я снова проиграл. Тогда он завел меня к себе вновь, сказал снимать штаны, достал резиновую дубинку, смазал ее вазелином и засунул мне в задний проход», — приводит 76.ru рассказ Алексея.

Журналисты издания также пишут, что пообщались с теми, кто занимался вместе с Алексеем в этой же секции, и что те подтверждают слова ярославца. О еще одном инциденте сообщает и Telegram-канал Baza. Также ходивший на кудо молодой человек сообщил, что тренер засунул ему руки в трусы и начал делать «ласкающие движения», когда в зале никого не было.

Почти за 30 лет работы на тренера никто не жаловался

Директор центра, где работает обвиняемый в насилии, рассказала, что никаких жалоб на тренера за все время его работы не было, и после публикаций в интернете родители не просили его отстранить.

Мужчина на своей странице в соцсетях сообщил, что по собственному желанию уволился из спортивной школы, и попросил «оставить в покое учреждение, в котором проработал 28 лет». Также известно, что он собирается подать заявление о клевете. Тренер полагает, что обвинения в его адрес могут быть заказными и связаны со сменой руководства в федерации кудо.

Следственный комитет начал проверку

Старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Алена Романова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что по факту случившегося начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент доследственная проверка по указанным фактам продолжается. Иная информация не распространяется в интересах следствия», — сказала она.

В октябре 2021 года в Самаре следователи возбудили уголовное дело против 24-летней учительницы физкультуры после секса с 15-летней ученицей.

