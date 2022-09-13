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На юге Москвы загорелась многоэтажка

На юге Москвы около станции метро «Пражская» загорелась многоэтажка

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

На юге Москвы около станции метро «Пражская» загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что пожар начался в доме, находящемся по адресу улица Красного Маяка, 2. Также очевидцы сообщают о звуках сирен машин экстренных служб.

Накануне стало известно о случившемся на хоррор-квесте пожаре. Во время мероприятия взорвался баллон с газом, из-за чего началось возгорание. В результате инцидента пострадали четверо подростков и двое взрослых.

Позднее столичная прокуратура опубликовала момент начала пожара на хоррор-квесте. На видеоролике актер хоррор-квеста поджигает пластик на потолке над клеткой, в которой находятся несовершеннолетние участники. Затем пластик начинается плавиться и капать на участников.

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Никита Абрамов
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