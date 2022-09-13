На юге Москвы загорелась многоэтажка
На юге Москвы около станции метро «Пражская» загорелась многоэтажка
На юге Москвы около станции метро «Пражская» загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».
Уточняется, что пожар начался в доме, находящемся по адресу улица Красного Маяка, 2. Также очевидцы сообщают о звуках сирен машин экстренных служб.
Накануне стало известно о случившемся на хоррор-квесте пожаре. Во время мероприятия взорвался баллон с газом, из-за чего началось возгорание. В результате инцидента пострадали четверо подростков и двое взрослых.
Позднее столичная прокуратура опубликовала момент начала пожара на хоррор-квесте. На видеоролике актер хоррор-квеста поджигает пластик на потолке над клеткой, в которой находятся несовершеннолетние участники. Затем пластик начинается плавиться и капать на участников.