Момент начала пожара на хоррор-квесте в Москве попал на видео

Прокуратура Москвы показала на видео момент начала пожара на квесте с шестью пострадавшими

Момент начала пожара на хоррор-квесте с шестью пострадавшими в Москве попал на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На видеоролике актер хоррор-квеста поджигает пластик на потолке над клеткой, в которой находятся несовершеннолетние участники. Из-за неправильных действий сотрудника пластик начинает плавиться и капать на подростков.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на квесте в Москве, в результате которого пострадали четверо подростков и двое взрослых.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие изучает служебную документацию, ведет допрос сотрудников игрового клуба и участников мероприятия. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

О происшествии стало известно 12 сентября. Подчеркивалось, что во время мероприятия взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. Пострадавшие участники хоррор-квеста получили ожоги.