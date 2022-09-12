Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Момент начала пожара на хоррор-квесте в Москве попал на видео

Прокуратура Москвы показала на видео момент начала пожара на квесте с шестью пострадавшими

Момент начала пожара на хоррор-квесте с шестью пострадавшими в Москве попал на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На видеоролике актер хоррор-квеста поджигает пластик на потолке над клеткой, в которой находятся несовершеннолетние участники. Из-за неправильных действий сотрудника пластик начинает плавиться и капать на подростков.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на квесте в Москве, в результате которого пострадали четверо подростков и двое взрослых.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие изучает служебную документацию, ведет допрос сотрудников игрового клуба и участников мероприятия. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

О происшествии стало известно 12 сентября. Подчеркивалось, что во время мероприятия взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. Пострадавшие участники хоррор-квеста получили ожоги.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных стать резервистами
Скорая помощь столкнулась с бетономешалкой в Москве
Европе предрекли массовые беспорядки и смену правительств из-за энергокризиса
Мировому рынку недвижимости предрекли спад
Минфин ответил на идею начать параллельный импорт алкоголя
США встревожило углубление связей России и Китая
Германия резко сократила закупки товаров из России
Момент начала пожара на хоррор-квесте в Москве попал на видео
Двоих россиян отправили в СИЗО за похищение знакомого из-за спущенных колес
Метро в Харькове снова возобновило работу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.