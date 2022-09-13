Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ

Президент Украины Зеленский сообщил о получении страной 1,4 миллиарда долларов от МВФ

Украина дополнительно получит 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительную поддержку. Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины», — написал Зеленский.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что с 24 февраля Украина получила около 18 миллиардов долларов помощи от международных партнеров. Ключевыми донорами стали США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия.

Тем временем Киев ведет переговоры с лидерами Европейского союза о предоставлении Киеву очередной макрофинансовой помощи объемом 12 миллиардов евро в 2023 году.