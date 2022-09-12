Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине оценили объем международной финансовой помощи

Минфин Украины: Киев получил около 18 млрд долларов помощи от партнеров с 24 февраля

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

С 24 февраля Украина получила около 18 миллиардов долларов помощи от международных партнеров. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил во время выступления на International Monetary Conference, сообщает пресс-служба его ведомства.

Он оценил объем международной финансовой помощи Киеву, отметив, что ключевыми донорами стали США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия.

При этом глава ведомства указал на то, что подобные вливания не позволили полностью профинансировать ежемесячный дефицит украинского бюджета в 5 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что руководство республики ведет с лидерами Европейского союза переговоры о предоставлении Киеву очередной макрофинансовой помощи объемом 12 миллиардов евро. «Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики», — говорил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
Сербия выступила против вступления в ЕС
В ДНР назвали место проведения трибунала над украинскими военными
Блогерша Блиновская рассказала об отношениях с Собчак после интервью
Перечислены регионы мира с жильем по цене квартиры в Москве
Раскрыта связь регулярных тренировок и профилактики рака груди
Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной
Названы последствия использования угля для получения энергии в Европе
Меган Маркл в траурном наряде обвинили в подражании Кейт Миддлтон
Бари Алибасов попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.