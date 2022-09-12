На Украине оценили объем международной финансовой помощи

Минфин Украины: Киев получил около 18 млрд долларов помощи от партнеров с 24 февраля

С 24 февраля Украина получила около 18 миллиардов долларов помощи от международных партнеров. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил во время выступления на International Monetary Conference, сообщает пресс-служба его ведомства.

Он оценил объем международной финансовой помощи Киеву, отметив, что ключевыми донорами стали США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия.

При этом глава ведомства указал на то, что подобные вливания не позволили полностью профинансировать ежемесячный дефицит украинского бюджета в 5 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что руководство республики ведет с лидерами Европейского союза переговоры о предоставлении Киеву очередной макрофинансовой помощи объемом 12 миллиардов евро. «Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики», — говорил он.