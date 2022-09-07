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Украина попросила у Евросоюза еще 12 миллиардов евро

Украина начала переговоры с Евросоюзом о предоставлении Киеву 12 миллиардов евро

Фото: Virginia Mayo / AP

Украина начала переговоры с лидерами Европейского союза о предоставлении Киеву очередной макрофинансовой помощи объемом 12 миллиардов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и лидерами Европейского союза мы начали политические консультации по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год», — рассказал украинский премьер.

«Нам будет необходима поддержка от ЕС в размере 12 миллиардов евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики», — сказал Шмыгаль.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним вопросы обороноспособности Киева. Украинский лидер также поблагодарил своего немецкого коллегу за макрофинансовую помощь.

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Василий Мека
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