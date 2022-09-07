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Зеленский созвонился с Шольцем

Президент Украины Зеленский созвонился с Шольцем и обсудил с ним оборонные вопросы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил с ним вопросы обороноспособности Киева, сообщает РИА Новости. Украинский лидер также поблагодарил своего немецкого коллегу за макрофинансовую помощь.

«Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по широкому кругу тем. В частности, поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов евро, рассказал о необходимости полноценной программы МВФ. Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины», — сообщил Зеленский.

Накануне украинский лидер провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в ходе которого пригласил ее посетить Украину.

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