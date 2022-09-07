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Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину

Зеленский провел телефонный разговор с Трасс и пригласил ее на Украину

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в офисе премьера на Даунинг-стрит, 10.

В ходе беседы лидеры стран обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности, а также меры, необходимые для лишения Москвы источников финансирования спецоперации России на Украине. Зеленский поздравил Трасс с назначением на должность, а также пригласил ее посетить Украину в ближайшее время. В свою очередь, британский политик выразила поддержку свободе и демократии на Украине и приняла приглашение.

Ранее бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром королевства. Также она возглавила британскую Консервативную партию. Другим претендентом на пост главы правительства был бывший канцлер казначейства (Министерство финансов Великобритании) Риши Сунак.

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Ксения Назарова
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