Врач развеяла популярный миф о профилактике болезней

Врач Богданова заявила, что частое полоскание горла антисептиками не защитит от болезней

Врач-отоларинголог, хирург Екатерина Богданова заявила, что частое полоскание горла антисептиками не защитит от болезней. Популярный миф об эффективности этого способа профилактики она развеяла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Слизистая [оболочка горла] — это уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом», — рассказала врач и добавила, что множество бактерий образуют биопленку.

По словам Богдановой, если человек ежедневно полоскает горло антисептиками, то биопленка смывается, а слизистая горла становится сухой и безжизненной. В таком случае, как уточнила отоларинголог, человек становится уязвимым перед различными заболеваниями.

Ранее Богданова призвала всех, кто испытывает боль в горле, самостоятельно не удалять пробки из миндалин. По словам хирурга, в домашних условиях человек может убрать только часть пробок, в то время как другая часть останется на гландах. При обнаружении пробок она порекомендовала в первую очередь обращаться к специалисту.