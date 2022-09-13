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Врач назвала распространенную ошибку при лечении боли в горле

Врач Богданова посоветовала самостоятельно не удалять пробки из миндалин при боли в горле

Фото: Shutterstock

Врач-отоларинголог, хирург Екатерина Богданова в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала распространенную ошибку, которую совершают при лечении боли в горле. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач посоветовала всем, кто испытывает болезненные ощущения в горле, самостоятельно не удалять пробки из миндалин. Как объяснила Богданова, в домашних условиях человек может убрать только часть пробок, в то время как другая часть останется на миндалинах и продолжит причинять дискомфорт.

Пациентам, обнаружившим у себя пробки в миндалинах, она порекомендовала в первую очередь обращаться к специалисту. По словам Богдановой, врачи могут провести им лазерную коагуляцию миндалин — процедуру, при которой гланды обрабатывают расфокусированным лазерным лучом. Хирург отметила, что после нее пациенты больше не жалуются на боль в горле.

Кроме того, Богданова заявила о неэффективности промывания миндалин у врача. Она рассказала, что пациенты ходят на эту процедуру годами, потому что «пробки образуются вновь и вновь».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные правила, соблюдение которых помогает сохранить здоровье. В частности, он призвал россиян «не бухать», «не курить», «не толстеть» и «ограничивать калории». Кроме того, специалист порекомендовал заниматься физкультурой пять раз в неделю по 40 минут.

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Евгения Наумова
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