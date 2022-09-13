Аналитик рассказал о проваливающемся в продаже iPhone 14 Plus

Аналитик: iPhone 14 Plus оказался менее популярным, чем iPhone 13 mini

Известный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал о продажах первой партии новых смартфонов Apple. Отчет специалиста доступен в его блоге на Meduim.

Авторитетный аналитик сообщил, что новые смартфоны американской компании в целом успешно расходятся среди потребителей. Объемы предварительных заказов на топовые модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max автор назвал «хорошими» по сравнению с продажами флагманов прошлой линейки. Спрос на стартовые устройства iPhone 14 и 14 Plus, напротив, оказался сниженным.

Мин-Чи Ко отметил, что 6,1-дюймовый аппарат «проваливается» в продаже. На это указывают данные о том, что розничные магазины ожидают поступления модели точно в срок. Телефоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, наоборот, прибудут в продажу с небольшой задержкой. Новые гаджеты Apple стали доступны для предзаказа 9 сентября, iPhone 14‌, ‌iPhone 14 Pro‌ и ‌iPhone 14 Pro‌ Max должны поступить в продажу 16 сентября, iPhone 14‌ Plus — 7 октября.

Модель 14 Plus заменила в линейке Apple компромиссный аппарат 13 mini. Инсайдер заметил, что новое устройство оказалось даже менее популярно, чем iPhone 13 mini и iPhone SE третьего поколения. По мнению аналитика, это может означать, что Apple не угадала с позиционированием своих смартфонов. Если спрос на базовые модели не улучшится, то Apple может уже в ноябре сократить заказы на iPhone 14 и iPhone 14‌ Plus.

Ранее эксперты агентства GlobalData рассказали о последствиях выхода смартфонов Apple без слота для сим-карты. По их словам, релиз девайсов может оказаться катастрофой для операторов, которые не готовы к стандарту eSIM.