Отказ от сим-карт в iPhone назвали катастрофой

Аналитики GlobalData заявили, что операторы не готовы к выходу iPhone 14 без сим-карты

Специалисты агентства GlobalData рассказали о последствиях выхода смартфонов Apple без слота для сим-карты. Об этом сообщается на сайте фирмы.

По словам представителя GlobalData Эммы Мор-МакКлун, отказ Apple от физических сим-карт обернется катастрофой для многих операторов связи. Специалист заметила, что большая часть провайдеров еще не готова к тому, чтобы предоставлять свои услуги исключительно виртуальным образом.

Однако Мор-МакКлун назвала данное решение Apple не только опасным для операторов, но и в некотором роде прорывным. «Операторам придется иметь дело с iPhone 14, который работает только с eSIM — нравится им это или нет», — заметила специалист. По словам представителя GlobalData, провайдерам — в том числе за пределами США — придется оперативно подготовиться к появлению большего количества телефонов с eSIM.

В отчете говорится, что постепенный отказ от классических сим-карт упростит смену операторов и позволит потребителям больше экспериментировать с тарифами. Также аналитик агентства предсказала, что в будущем Apple сможет запустить собственный тариф связи и обойтись без традиционных провайдеров.

В настоящий момент Apple предлагает смартфоны без слота для сим-карты только на рынке США. Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что будут предупреждать покупателей о наличии в продаже американских моделей iPhone.