Россиян станут предупреждать об iPhone без слота для сим-карт

В «М.Видео-Эльдорадо» станут предупреждать покупателей об iPhone без слота для сим-карт

После появления на прилавках «М.Видео-Эльдорадо» новых смартфонов с eSIM и без слота для привычных сим-карт клиенты будут иметь полное представление о приобретаемом девайсе, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе торговой сети. Россиян станут предупреждать о такой особенности новых смартфонов.

Ранее Apple презентовала iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Стало известно, что в США новые гаджеты будут выпускаться без слота для сим-карт — смартфон будет поддерживать систему eSIM. Главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец посоветовал покупающим новый iPhone заранее уточнять, откуда прибыло устройство, чтобы не остаться, не желая этого, без слота для сим-карты.

«Мы предоставляем нашим клиентам исчерпывающую информацию о всех технических характеристиках, гарантии, стране производства и других деталях как в карточках товаров на сайте и в мобильных приложениях, так и с помощью консультантов в магазинах», — пояснили в «М.Видео-Эльдорадо».

В пресс-службе компании отметили, что смартфоны с eSIM становятся все популярнее. По их оценкам, в этому году с поддержкой виртуальной сим-карты оказался примерно каждый шестой приобретенный россиянами девайс. «Такую электронную карту нельзя сломать или потерять, а оформить удобно у широкого круга операторов», — подчеркнули в «М.Видео-Эльдорадо».

У россиян будет возможность приобрести новинку, так как iPhone 14 будут завозить в Россию по параллельному импорту. Первые смартфоны могут стать доступны для приобретения в России в ночь после мирового старта продаж, однако их цена, вероятно, дойдет до 250 тысяч рублей, сообщали «Известия».