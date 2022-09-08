iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту

Глава Минпромторга Мантуров пообещал поставлять iPhone 14 в РФ по параллельному импорту

iPhone 14 будут завозить в Россию по параллельному импорту, поэтому у россиян будет возможность приобрести новинку, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал Мантуров в ответ на вопрос журналистов, будет ли новая линейка iPhone разрешена к ввозу в Россию по «серому» импорту. На данный момент продукция Apple включена в список параллельного импорта, этот механизм ввоза иностранной продукции планируется продлить на весь 2023 год.

7 сентября Apple провела ежегодную презентацию новых устройств. В линейку новых смартфонов вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Визуально новые устройства практически не отличаются от прошлогодних, не считая обновления «челки» старших девайсов. Apple заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении. Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro — с 7 октября.

Как сообщали «Известия», первые iPhone 14 могут стать доступны российским покупателям в ночь после мирового старта продаж, однако их цена, вероятно, дойдет до 250 тысяч рублей. Как прогнозируют собеседники издания, iPhone 14 поступит в продажу 16 сентября, модели Plus появятся в магазинах 7 октября. Ввезенные по параллельному импорту устройства будут стоить примерно столько же, сколько и устройства iPhone 13 в прошлом году, однако сеть поставок изменится.