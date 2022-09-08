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Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России

«Известия»: iPhone 14 могут поступить в продажу в России 16 сентября

Фото: Andrej Sokolow / dpa

Первые iPhone 14 могут стать доступны российским покупателям в ночь после мирового старта продаж, однако их цена, вероятно, дойдет до 250 тысяч рублей. О сроках старта продаж смартфонов сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Как прогнозируют собеседники издания, iPhone 14 поступит в продажу 16 сентября, модели Plus появятся в магазинах 7 октября. По данным издания, ввезенные по параллельному импорту устройства будут стоить примерно столько же, сколько и устройства iPhone 13 в прошлом году, однако сеть поставок изменится.

«Если до конца сентября курс валют не изменится, то первые аппараты появятся в России через «серый» импорт в ночь после мирового начала продаж по цене минимум 180-200 тысяч рублей за минимальные конфигурации. (...) Цены уже через три-пять дней упадут до 120-150 тысяч, а уже спустя полторы недели максимум можно будет взять iPhone 14 за 100-110 тысяч рублей», — отметил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

7 сентября Apple провела ежегодную презентацию новых устройств. В линейку новых смартфонов вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Устройства лишились узнаваемой «челки» на дисплее и приобрели поддержку спутниковой связи.

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Юлия Мискевич
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