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Покупателям новых iPhone в России дали совет из-за нововведения Apple

Главред Wylsacom Media Побыванец: в РФ не будет проблем с iPhone без слота для сим-карт

Фото: Carlos Barria / Reuters

Покупателю новых iPhone в России лучше заранее уточнять, откуда прибыло устройство, чтобы не остаться без слота для сим-карты. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дал главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Ранее корпорация Apple презентовала iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Стало известно, что в США новые гаджеты будут выпускаться без слота для сим-карт — смартфон будет поддерживать систему eSIM.

«Я не думаю, что в Россию будут завозить много американских айфонов, потому что это обходится дороже в текущих условиях — полеты в Америку проблематичны. И даже если будут привозить, то там будут поддерживаться eSIM. eSIM можно активировать у всех российских операторов, проблем с этим нет, вы просто получаете эту услугу в офисе или через приложение и активируете eSIM на устройстве», — поделился Побыванец.

У россиян будет возможность приобрести новинку, так как iPhone 14 будут завозить в Россию по параллельному импорту. Первые смартфоны могут стать доступны для приобретения в России в ночь после мирового старта продаж, однако их цена, вероятно, дойдет до 250 тысяч рублей, сообщали «Известия».

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Екатерина Смирная
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