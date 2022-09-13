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Путин назначил нового посла в Китае

Новым послом в Китае назначен замглавы МИД России Игорь Моргулов
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом в Китае замглавы российского МИД Игоря Моргулова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом российский лидер освободил от упомянутой должности Андрея Денисова, занимавшего данный пост с апреля 2013 года.

ТАСС отмечает, что Моргулов работает в системе внешнеполитического ведомства с 1991 года. В прошлом он занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате министерства и за рубежом (Китай, Соединенные Штаты, Япония). В период с 2006 по 2009 годы Моргулов работал советником-посланником посольства России в Китае, а с 2009-2011 — занимал пост директора Первого департамента Азии МИД РФ. В декабре 2011 года дипломат был повышен до заместителя министра иностранных дел России.

Посол России в Китае Андрей Денисов подтвердил свою отставку 4 сентября. Дипломат указывал, что уже оповестил об этом МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине.

Ранее сообщалось, что Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Иране Алексея Дедова, освободив от этой должности Левана Джагаряна.

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Варвара Кошечкина
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