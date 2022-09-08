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Путин назначил нового посла в Иране

Президент РФ Путин назначил Алексея Дедова послом в Иране вместо Левана Джагаряна

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Иране Алексея Дедова, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По распоряжению главы государства Джагарян станет послом РФ на Шри-Ланке и Мальдивах.

При этом бывший глава российской дипмиссии на Шри-Ланке Юрий Материй будет послом в Кабо-Верде.

Ранее в июле Владимир Путин назначил послом в Кот-д'Ивуаре Алексея Салтыкова. Он сменил на посту Владимира Байкова. До этого новый посол занимал в Министерстве иностранных дел России должность замдиректора департамента ситуационно-кризисного центра дипведомства. Также он работал в Кении в качестве советника-посланника.

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Варвара Кошечкина
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