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В России предложили Молдавии закупаться «молекулами свободы» в США вместо газа

Пушков предложил Санду покупать американские «молекулы свободы» вместо газа из России

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание президента Молдавии Майи Санду про стоимость российского газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал утверждение Санду о том, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с «Газпромом», поскольку не может платить высокие цены за голубое топливо.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», — указал он.

В конце августа Санду предупредила, что цены на газ в будущем могут оказаться неподъемными, а более дешевые энергоресурсы найти сложно. Она попросила граждан максимально снизить потребление газа. Как она утверждает, государство столкнулось с энергетическим кризисом.

До этого лидер оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илан Шор попросил правительство России и руководство «Газпрома» «согреть наши дома» и помочь Молдавии обрести истинную независимость. Он заявил о готовности лично участвовать в переговорах с Москвой.

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Марина Совина
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