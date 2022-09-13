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Состояние европейской и американской экономик сравнили

Goldman Sach: ситуация в американской экономике лучше, чем в европейской

Фото: Blogging Guide / Unsplash

Перспективы экономического роста США неопределенные, но ситуация в Европе на их фоне выглядит «просто ужасной», заявили в своей записке аналитики Goldman Sachs Group, передает Bloomberg.

«Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал доходности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем европейские рынки, страдающие от рецессии», — сравнили аналитики состояние двух рынков.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна может избежать рецессии. «Осуществить "мягкое приземление" экономики будет сложно, но путь к этому есть», — сказала она, обозначая лучший сценарий. Йеллен добавила, что продолжение курса на снижение инфляции — одна из главных задач в финансовой сфере страны.

Ранее палата представителей Конгресса США утвердила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение 430 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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