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Озвучен способ ходьбы для снижения риска ранней смерти

JAMA Network Open: 6300 шагов в день в быстром темпе снизили деменцию на 57 процентов

Фото: unsplash

Датские и австралийские ученые озвучили способ ходьбы для снижения риска ранней смерти. Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, необязательно ходить в день от десяти тысяч шагов, главное — это темп.

Более ранние работы гласили, что для профилактики различных заболеваний и преждевременной смерти необходимо ходить десять тысяч шагов в день, причем неважно, с какой скоростью. Теперь специалисты утверждают, что пройденное количество не так важно, как темп, чье ускорение даже в большей степени увеличивает шансы на долголетие.

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В ходе эксперимента исследователи протестировали 78,5 тысячи жителей Великобритании старше 40 лет в период с 2013 по 2015 год. Оказалось, что 6300 шагов в день с высокой скоростью снижают риск развития деменции на 57 процентов, а в случае силовой ходьбы — на 62 процента. В другом исследовании было замечено, что каждые две тысячи шагов снижают риск ранней смерти примерно на 10 процентов.

Оптимальное количество шагов в день независимо от скорости составило 9826 — оно снижает риск развития слабоумия на 51 процент. Люди, ходившие со скоростью более 40 шагов в минуту, уменьшили вероятность на 57 процентов, выполнив всего 6315 шагов в день. Самого эффективного результата (62 процента) добились люди, которые ходили 112 шагов в минуту не менее 30 минут в день.

В августе сотрудники Университета Осло выявили связь между высоким уровнем холестерина в организме и риском развития болезни Альцгеймера.

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Елена Апазиди
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