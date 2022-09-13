Женщина забралась в бак за упавшим телефоном и не смогла выбраться обратно

На Тайване женщина забралась в бак за упавшим телефоном и не смогла выбраться обратно

Полицейские в городе Цзилун, Тайвань, спасли женщину, которая забралась в бак для сбора старой одежды за упавшим телефоном и не смогла выбраться обратно. Об этом сообщает Taiwan News.

Утром прохожий услышал крики о помощи у входа в переулок. Он попытался найти источник звука, но не смог сделать этого самостоятельно и обратился за помощью в полицию. Когда полицейский прибыл на место происшествия, он не обнаружил никаких признаков нарушения порядка. А затем услышал стоны.

Обыскав переулок, полицейский установил, что стоны доносятся из контейнера для сбора старой одежды на переработку. Оказалось, что 68-летняя женщина по фамилии Хуан случайно уронила в бак телефон вместе с ненужными вещами и попыталась залезть внутрь, чтобы достать гаджет. В результате она упала в бак головой вниз, и ее ноги застряли в отверстии для сбрасывания одежды.

Узнав, что произошло, полицейский успокоил женщину и вызвал спасателей. На место прибыла группа специалистов, которые вытащили пострадавшую из бака. Женщина была потрясена случившимся и ослаблена, но не получила серьезных травм.

Находясь в баке, она попыталась самостоятельно вызвать спасателей, но не смогла объяснить им, где находится. «Я смогла дожить до глубокой старости, но при этом умудрилась попасть в ловушку», — посетовала она.

Местные власти сообщили, что размеры отверстий в контейнерах будут уменьшены. Для контейнеров с большим отверстием будет предусмотрен эвакуационный выход.

Ранее сообщалось, что житель американского города Клифтон, штат Нью-Джерси, застрял в мусорном баке и три дня ждал спасения. Он упал в контейнер, когда пытался дотянуться до выброшенного стула, который ему понравился.

