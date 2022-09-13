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Apple запустит подписку на iPhone

Bloomberg: Apple будет продавать iPhone по подписке, которую запустят до конца 2022 года

Фото: Sven Simon / Globallookpress.com

Apple запустит подписку на свои смартфоны до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации журналиста Марка Гурмана, американская компания начала тестировать опцию продажи iPhone по подписке несколько месяцев назад — изначально автор сообщал о подобной услуге в марте. С ее помощью пользователи смогут приобретать устройства и каждый год менять их на новые. Кроме смартфонов Apple может также предложить и планшеты iPad.

Гурман заметил, что предложение Apple будет отличаться от рассрочки, когда потребитель забирает товар и оплачивает его стоимость равными частями, распределенными на 12 или 24 месяцев года. По данным специалиста, в компании еще не определили размер ежемесячного взноса — вероятно, он будет зависеть от модели и версии конкретного устройства. Журналист предположил, что новая услуга будет встроена в подписку на цифровые сервисы Apple One или программу дополнительного гарантийного обслуживания AppleCare.

Автор отметил, что ждет запуска программы до конца этого года или начала следующего. Гурман подчеркнул, что данный сервис очень удачно интегрируется в бизнес-модель корпорации Тима Кука, которая выпускает новые модели смартфонов, планшетов и часов ежегодно.

После презентации Apple стало известно, что новые iPhone оказались дороже их предшественников на некоторых рынках. Выяснилось, что стоимость смартфонов не изменилась только в США и Китае.

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Андрей Ставицкий
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