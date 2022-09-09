Новые iPhone подорожали в ряде стран

CNBC: iPhone подорожали в Великобритании, Австралии и других странах

Новые смартфоны Apple оказались дороже их предшественников на некоторых рынках. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Журналисты медиа обратили внимание, что в ряде стран новые смартфоны Apple оказались дороже, чем ожидалось. При этом в США телефоны серии iPhone 14 стали доступны по той же цене, что и аппараты линейки iPhone 13. Аналитики CNBC связали это с сильными позициями доллара по отношению к другим мировым валютам.

Так, в Великобритании iPhone 14 оценили в 849 фунтов стерлингов, тогда как предыдущий смартфон Apple был доступен за 779 фунтов стерлингов. В Ирландии стартовый iPhone подорожал с 909 до 1019 евро, модель Pro — до 1339 евро. В Австралии, Франции, Японии и других странах наблюдается похожая ситуация. При этом в Китае — как и в США — цены не изменились. По словам аналитика IDC Брайана Ма, Apple держит цены на прежнем уровне в Китае, потому что считает местный рынок очень важным для компании.

Журналисты отметили, что сейчас точка входа в текущую основную линейку iPhone от Apple намного выше. Также в этом поколении американская компания не выпустила бюджетный смартфон, каким в 2021 году был iPhone 13 mini, оцененный на 100 фунтов стерлингов дешевле прочих девайсов.

Ранее независимый IT-эксперт Никита Кораблинов назвал предварительные цены на смартфоны серии iPhone 14 в России. По словам специалиста, новые устройства будут стоить на местном рынке примерно на 30 тысяч рублей дороже, чем в США.