Названы предварительные цены на iPhone 14 в России

«Известия»: эксперт Кораблинов заявил, что в России iPhone 14 будут дороже, чем в США

Независимый IT-эксперт Никита Кораблинов назвал предварительные цены на смартфоны серии iPhone 14 в России. Об этом сообщают «Известия».

Специалист напомнил, что в США iPhone 14 обойдется минимум в 799 долларов или около 49 тысяч рублей, iPhone 14 Pro Max будет стоить от 1099 долларов или около 67 тысяч рублей. Эксперт предположил, что устройства будут поставляться на российский рынок по параллельному импорту и обойдутся заметно дороже. По оценкам Кораблинов, iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max будут стоить примерно на 30 тысяч дороже — около 80 и 97 тысяч рублей соответственно.

«За новую модель iPhone 14 Plus придется выложить на 100 долларов — или на 6100 рублей — больше», — подчеркнул автор. По словам специалиста, потребители смогут сэкономить, если будут покупать девайсы с рук или заказывать смартфоны у неофициальных ретейлеров.

Ранее МТС начал принимать предзаказы на новые смартфоны Apple. Стоимость стартового iPhone 14 начинается с 85 тысяч рублей, начальный iPhone 14 Pro Max обойдется в 115 тысяч рублей.

Apple представила новую серию смартфонов 7 сентября. В линейку вошли модели iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max.