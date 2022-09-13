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Украина захотела новое ПВО от Запада

Украина потребовала от Запада зенитные системы IRIST и NASAMAS для укрепления ПВО

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Киев ожидает от Запада новых систем противовоздушной обороны (ПВО): немецкую IRIST и норвежскую NASAMS, заявил спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится использовать комплексы ПВО, разработанные около полувека назад, а также американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».

А IRIST и NASAMS способны значительно укрепить ПВО Украины, заявил Игнат: «Современные комплексы, которые мы ожидаем, как заявляет производитель, оснащены современными ракетами и радарами, которые способны сбивать даже ракеты оперативно-тактических комплексов».

7 сентября глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. Министр подчеркнула, что Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне.

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Василий Мека
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