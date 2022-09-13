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Передававшую информацию российским военным украинку осудили

Украинский суд приговорил к 12 годам жительницу Лисичанска за передачу сведений ВС России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновной жительницу Лисичанска по статье о коллаборационизме. Об этом пишет Telegram-канал «Русская служба Би-би-си».

По данным канала, женщина, имя которой не раскрывается, подозревалась в передаче данных об украинской армии Вооруженным силам России. Суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Максимальное наказание по данной статье на Украине — 15 лет колонии.

Как утверждает прокуратура, жительница Лисичанска раскрывала российским военным местоположение украинских солдат и техники в городе. Помимо этого, она сообщала о результатах артиллерийских обстрелов с российской стороны. Всю информацию украинка передавала по мобильному телефону и через Telegram.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения сотрудникам администраций освобожденных территорий республики. В СБУ деятельность местных чиновников расценивают как коллаборационизм. Среди них — экс-глава Волчанской территориальной громады в Харьковской области, заместитель мэра Бердянска по социальной сфере Станислав Селиванов, замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. До этого Генеральная прокуратура Украины обвинила мэра расположенного в Запорожской области Энергодара Андрея Шевчика в связях с Россией.

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Варвара Кошечкина
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