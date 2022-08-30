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Украинская прокуратура обвинила мэра Энергодара в коллаборационизме

Генпрокуратура Украины обвинила мэра Энергодара Андрея Шевчика в коллаборационизме

Фото: РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины обвинила мэра Энергодара, расположенного в Запорожской области, Андрея Шевчика в связях с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Заместителем генерального прокурора депутату Энергодарского городского совета Запорожской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что следователи главного управления Национальной полиции в области осуществляют досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что на главу подконтрольного российским силам Энергодара было совершено покушение. Неизвестные установили взрывчатку в электрощитовой подъезда дома главы города и дистанционно активировали взрывное устройство. Глава городской администрации был доставлен в реанимацию.

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Алевтина Запольская
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