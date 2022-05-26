Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Переживший покушение мэр Энергодара пообещал вскоре вернуться к работе

Переживший покушение мэр Энергодара Шевчик пообещал выйти на работу через три недели

Фото: РИА Новости

Мэр российской администрации Энергодара Андрей Шевчик, который пережил покушение украинских диверсантов, пообещал вскоре вернуться к работе. Об этом сообщает ТАСС.

О ранении Шевчика стало известно в воскресенье, 22 мая. Неизвестные установили взрывчатку в электрощитовой его подъезда и дистанционно привели взрывное устройство в действие. Глава городской администрации был доставлен в реанимацию. Ранения получили и двое охранников мэра.

«Я думаю, что недели три — месяц при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», — рассказал Шевчик.

Он добавил, что чувствует себя гораздо лучше и полностью получает необходимый уход. «Отступать мы никуда не будем, мы не для того пришли помогать людям», — пообещал он.

Ранее покушение на Шевчика прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что военные впредь будут предотвращать такие ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Абрамович продал «Челси»
Умер звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта
Обстреливаемое весь день российское село закроют
Forbes назвал главных молодых музыкантов России
Популярная телеведущая раскрыла изнанку своей работы
Российские казаки отчитались о сбитом на Украине «Стрелой» вертолете
Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию
Разведка США закупилась спутниковыми снимками на миллиарды долларов
Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок
Переживший покушение мэр Энергодара пообещал вскоре вернуться к работе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.