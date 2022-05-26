Переживший покушение мэр Энергодара пообещал вскоре вернуться к работе

Переживший покушение мэр Энергодара Шевчик пообещал выйти на работу через три недели

Мэр российской администрации Энергодара Андрей Шевчик, который пережил покушение украинских диверсантов, пообещал вскоре вернуться к работе. Об этом сообщает ТАСС.

О ранении Шевчика стало известно в воскресенье, 22 мая. Неизвестные установили взрывчатку в электрощитовой его подъезда и дистанционно привели взрывное устройство в действие. Глава городской администрации был доставлен в реанимацию. Ранения получили и двое охранников мэра.

«Я думаю, что недели три — месяц при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», — рассказал Шевчик.

Он добавил, что чувствует себя гораздо лучше и полностью получает необходимый уход. «Отступать мы никуда не будем, мы не для того пришли помогать людям», — пообещал он.

Ранее покушение на Шевчика прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что военные впредь будут предотвращать такие ситуации.