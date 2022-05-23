В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара

Представитель Путина Песков заявил о важности предотвращения терактов в занятых городах

Военные должны предотвращать террористические акты, подобные случившемуся в занятом российскими войсками украинском Энергодаре. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, военные должны действовать превентивно.

«Что касается теракта в Энергодаре, националистические элементы применяют такие методы. Это заставляет наших военных быть начеку, принимать превентивные меры по недопущению повторения таких террористических актов», — заявили в Кремле.

Ранее сообщалось, что на мэра подконтрольного российским силам Энергодара Андрея Шевчика было совершено покушение. Неизвестные установили взрывчатку в электрощитовой подъезда дома главы города и дистанционно привели взрывное устройство в действие. Глава городской администрации был доставлен в реанимацию.

Также накануне украинские силовики задержали сотрудничавшего с российскими военными мэра поселка Дымер Александра Харченко.