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СБУ предъявила обвинения чиновникам на освобожденных территориях Украины

СБУ предъявила обвинения в коллаборационизме чиновникам освобожденных территорий Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения сотрудникам администраций освобожденных территорий республики, сообщает Telegram-канал «Политика Страны». В СБУ деятельность местных чиновников расценивают как коллаборационизм.

Среди тех, кто получил подозрение от СБУ, — экс-глава Волчанской территориальной громады в Харьковской области, заместитель мэра Бердянска по социальной сфере Станислав Селиванов, замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Им предъявлено обвинение в коллаборационизме, наказание за который на Украине предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее стало известно, что СБУ арестовала активы компании, связанной с семьей главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

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Василий Мека
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