В России разработали комбинированную назальную вакцину от гриппа и COVID-19

В НИИ Смородинцева разработали комбинированную назальную вакцину от гриппа и COVID-19

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева Минздрава России разработали назальную вакцину, которая одновременно будет защищать от гриппа и COVID-19. Об этом во вторник, 13 сентября, пишет «Интерфакс».

В настоящее время проводятся клинические исследования комбинированного препарата, сообщил директор НИИ Дмитрий Лиознов. «Это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа», — отметил он.

По словам Лиознова, сейчас ученые обосновывают и демонстрируют эффективность вакцины против коронавируса, но уже следующее исследование будет касаться ее результативности против гриппа. Он также выразил надежду на то, что препарат будет доступен для россиян уже в 2023 году.