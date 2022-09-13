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В России за сутки выявили 44 045 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 44 045 случаев COVID-19, выздоровели 48 187, умер 101 человек

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

В России за сутки выявили 44 045 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 157 143. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 12 сентября, в стране зарегистрировали 46 488 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (4946), Санкт-Петербурге (3478) и Самарской области (1681). Меньше всего — в Сахалинской области и на Чукотке (по 9 случаев), а также в Ненецком автономном округе (14 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4663. За этот же период 48 187 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 144 853.

За сутки умер 101 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 385 530 человек.

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Анастасия Шейкина
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