В России выявили 46 488 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 46 488 случаев COVID-19, выздоровели 35 660, умер 81 человек

В России за сутки выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 113 098. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 11 сентября, в стране зарегистрировали 52 829 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (5133), Санкт-Петербурге (3471) и Самарской области (1715). Меньше всего — на Чукотке (9 случаев), в Ненецком автономном округе (16 случаев), а также в Сахалинской и Магаданской областях (по 25 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1848. За этот же период 35 660 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 096 666.