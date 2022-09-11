В России вновь выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 52 829 человек, заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в России было выявлено 52 829 человек, заразившихся коронавирусом, данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Более 50 тысяч новых случаев COVID-19 выявляют в стране третий день подряд.

Также оперштаб информирует, что 2185 человек за сутки были госпитализированы, от вируса скончались 86 россиян. 37 288 человек отмечены за 10 сентября как выздоровевшие.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (6856), Санкт-Петербурге (3484), Московской (1920) и Нижегородской областях (1717).